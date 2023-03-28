Рундквист Виктория Мирославовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.2010
Дочь: Рундквист Милана Александровна
Отец ребёнка: Рундквист Александр Николаевич
Рождение ребёнка
26.09.2016
Сын: Рундквист Лев Александрович
Отец ребёнка: Рундквист Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно