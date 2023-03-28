Рундквист Виктория Мирославовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рундквист Виктория Мирославовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1987

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.2010

Дочь: Рундквист Милана Александровна

Отец ребёнка: Рундквист Александр Николаевич

Рождение ребёнка
26.09.2016

Сын: Рундквист Лев Александрович

Отец ребёнка: Рундквист Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рундквист Александр Николаевич

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