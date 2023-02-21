Рундквист Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1984
Отец: Рундквист Николай Антонович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.06.2010
Дочь: Рундквист Милана Александровна
Мать ребёнка: Рундквист Виктория Мирославовна
Рождение ребёнка
26.09.2016
Сын: Рундквист Лев Александрович
Мать ребёнка: Рундквист Виктория Мирославовна
Бракосочетание
Неизвестно