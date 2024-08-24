Дерябин Василий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения07.04.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1843
Нижний Смоленец со слов бабушки Люси
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дерябина Устинья
Мать ребёнка: Дерябина Прасковья Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пономарёва Афимья (Ефимья)
Мать ребёнка: Дерябина Прасковья Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кокшарова Елизавета
Мать ребёнка: Дерябина Прасковья Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сокотова Матрёна Васильевна
Мать ребёнка: Дерябина Прасковья Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ляпунова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Дерябина Прасковья Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дерябин Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Дерябина Прасковья Матвеевна
Смерть
Неизвестно