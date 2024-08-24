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Дерябин Василий Яковлевич

Место рождения

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

07.04.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1843

Отец: Дерибин Яков Дмитриевич

Мать: Дерибина Екатерина Герасимовна

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Нижний Смоленец со слов бабушки Люси
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дерябина Прасковья Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дерябина Устинья

Мать ребёнка: Дерябина Прасковья Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пономарёва Афимья (Ефимья)

Мать ребёнка: Дерябина Прасковья Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кокшарова Елизавета

Мать ребёнка: Дерябина Прасковья Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сокотова Матрёна Васильевна

Мать ребёнка: Дерябина Прасковья Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ляпунова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Дерябина Прасковья Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дерябин Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Дерябина Прасковья Матвеевна

Смерть
Неизвестно

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