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Дерябина Прасковья Матвеевна

Место рождения

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Место рождения и жительства со слов бабушки Люси
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дерябин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дерябина Устинья

Отец ребёнка: Дерябин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пономарёва Афимья (Ефимья)

Отец ребёнка: Дерябин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кокшарова Елизавета

Отец ребёнка: Дерябин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сокотова Матрёна Васильевна

Отец ребёнка: Дерябин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ляпунова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Дерябин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дерябин Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Дерябин Василий Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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