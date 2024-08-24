Дерябина Прасковья Матвеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место рождения и жительства со слов бабушки Люси
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дерябина Устинья
Отец ребёнка: Дерябин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пономарёва Афимья (Ефимья)
Отец ребёнка: Дерябин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кокшарова Елизавета
Отец ребёнка: Дерябин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сокотова Матрёна Васильевна
Отец ребёнка: Дерябин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ляпунова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Дерябин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дерябин Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Дерябин Василий Яковлевич
Смерть
Неизвестно