(Гуршева) Галина Николаевна
Место рождения
Дата рождения01.10.1952
Дата смерти19.01.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.07.1970
Сын: Миннигулов Радик Хабибьянович
Отец ребёнка: Миннигулов Хабибьян Мубаракович
Илишевский район, БАССР
Рождение ребёнка
04.08.1972
Сын: Миннигулов Роберт Хабибьянович
Отец ребёнка: Миннигулов Хабибьян Мубаракович
Илишевский район, БАССР
Рождение ребёнка
23.02.1974
Сын: Миннигулов Марат Хабибьянович
Отец ребёнка: Миннигулов Хабибьян Мубаракович
Илишевский район, БАССР
Рождение ребёнка
1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Миннигулов Хабибьян Мубаракович
Смерть
19.01.1989