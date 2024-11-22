(Гуршева) Галина Николаевна 01.10.1952 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Гуршева) Галина Николаевна

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Место рождения

Массады, Исмаиловская волость, Бирский уезд

Дата рождения

01.10.1952

Дата смерти

19.01.1989

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1952

Отец: Гуршев Николай Андреевич

Мать: (Волкогонова) Пелагея Иосифовна

Массады, Исмаиловская волость, Бирский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миннигулов Хабибьян Мубаракович

Рождение ребёнка
27.07.1970

Сын: Миннигулов Радик Хабибьянович

Отец ребёнка: Миннигулов Хабибьян Мубаракович

Илишевский район, БАССР
Рождение ребёнка
04.08.1972

Сын: Миннигулов Роберт Хабибьянович

Отец ребёнка: Миннигулов Хабибьян Мубаракович

Илишевский район, БАССР
Рождение ребёнка
23.02.1974

Сын: Миннигулов Марат Хабибьянович

Отец ребёнка: Миннигулов Хабибьян Мубаракович

Илишевский район, БАССР
Рождение ребёнка
1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миннигулов Хабибьян Мубаракович

Кизел, город Кизел, Пермский край
Смерть
19.01.1989
Кизел, город Кизел, Пермский край

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