Бабич (Куса) Акулина Якимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабич (Куса) Акулина Якимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1796 ст.

Сын: Бабич Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Бабич Григорий Михайлович

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.10.1802 ст.

Сын: Бабич Зиновий Григорьевич

Отец ребёнка: Бабич Григорий Михайлович

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабич Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Бабич Григорий Михайлович

Макошино, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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