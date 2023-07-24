Бабич (Куса) Акулина Якимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1796 ст.
Сын: Бабич Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Бабич Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
30.10.1802 ст.
Сын: Бабич Зиновий Григорьевич
Отец ребёнка: Бабич Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бабич Григорий Михайлович
Смерть
Неизвестно