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Бабич Зиновий Григорьевич

Место рождения

Макошино, Чернігівська область

Дата рождения

30.10.1802 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1802 ст.

Отец: Бабич Григорий Михайлович

Мать: Бабич Акулина Якимовна

Макошино, Чернігівська область
Крещение
30.10.1802 ст.
Макошино, Чернігівська область
Бракосочетание
23.04.1822 ст.

Жена: Бабич Феодосия Филипповна

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.09.1823 ст.

Сын: Бабич Иван Зиновьевич

Мать ребёнка: Бабич Феодосия Филипповна

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.01.1825 ст.

Дочь: Бабич Ксения Зиновьевна

Мать ребёнка: Бабич Феодосия Филипповна

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.12.1826 ст.

Сын: Бабич Игнатий Зиновьевич

Мать ребёнка: Бабич Феодосия Филипповна

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.07.1829 ст.

Сын: Бабич Калинник Зиновьевич

Мать ребёнка: Бабич Феодосия Филипповна

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.10.1831 ст.

Сын: Бабич Дмитрий Зиновьевич

Мать ребёнка: Бабич Феодосия Филипповна

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.06.1836 ст.

Сын: Бабич Евсевий Зиновьевич

Мать ребёнка: Бабич Феодосия Филипповна

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.05.1845 ст.

Дочь: Бабич Феодосия Зиновьевна

Мать ребёнка: Бабич Феодосия Филипповна

Макошино, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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