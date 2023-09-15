Бабич Зиновий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения30.10.1802 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1802 ст.
Отец: Бабич Григорий Михайлович
Мать: Бабич Акулина Якимовна
Крещение
30.10.1802 ст.
Бракосочетание
23.04.1822 ст.
Рождение ребёнка
23.09.1823 ст.
Мать ребёнка: Бабич Феодосия Филипповна
Рождение ребёнка
21.01.1825 ст.
Дочь: Бабич Ксения Зиновьевна
Мать ребёнка: Бабич Феодосия Филипповна
Рождение ребёнка
21.12.1826 ст.
Мать ребёнка: Бабич Феодосия Филипповна
Рождение ребёнка
29.07.1829 ст.
Сын: Бабич Калинник Зиновьевич
Мать ребёнка: Бабич Феодосия Филипповна
Рождение ребёнка
25.10.1831 ст.
Мать ребёнка: Бабич Феодосия Филипповна
Рождение ребёнка
19.06.1836 ст.
Мать ребёнка: Бабич Феодосия Филипповна
Рождение ребёнка
28.05.1845 ст.
Дочь: Бабич Феодосия Зиновьевна
Мать ребёнка: Бабич Феодосия Филипповна
Смерть
Неизвестно