Халима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Нагимуллин Фарит Халимуллович

Отец ребёнка: Хайруллин Халимулла Нагимуллович

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.02.1926

Сын: Нагимуллин Габдулмазит (Мажит) Халимуллович

Отец ребёнка: Хайруллин Халимулла Нагимуллович

Рождение ребёнка
30.09.1928

Дочь: Махмутова Зугра Халимулловна

Отец ребёнка: Хайруллин Халимулла Нагимуллович

Рождение ребёнка
10.01.1931

Дочь: Мунира Халимулловна

Отец ребёнка: Хайруллин Халимулла Нагимуллович

Рождение ребёнка
21.01.1934

Сын: Нагимуллин Рифгат Халимуллович

Отец ребёнка: Хайруллин Халимулла Нагимуллович

Рождение ребёнка
08.03.1936

Сын: Нагимуллин Вазит Халимуллович

Отец ребёнка: Хайруллин Халимулла Нагимуллович

Рождение ребёнка
05.09.1942

Дочь: Янтурина Нурсиля Халимулловна

Отец ребёнка: Хайруллин Халимулла Нагимуллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хайруллин Халимулла Нагимуллович

Смерть
Неизвестно