Халима
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Нагимуллин Фарит Халимуллович
Отец ребёнка: Хайруллин Халимулла Нагимуллович
Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.02.1926
Сын: Нагимуллин Габдулмазит (Мажит) Халимуллович
Отец ребёнка: Хайруллин Халимулла Нагимуллович
Рождение ребёнка
30.09.1928
Дочь: Махмутова Зугра Халимулловна
Отец ребёнка: Хайруллин Халимулла Нагимуллович
Рождение ребёнка
10.01.1931
Дочь: Мунира Халимулловна
Отец ребёнка: Хайруллин Халимулла Нагимуллович
Рождение ребёнка
21.01.1934
Сын: Нагимуллин Рифгат Халимуллович
Отец ребёнка: Хайруллин Халимулла Нагимуллович
Рождение ребёнка
08.03.1936
Сын: Нагимуллин Вазит Халимуллович
Отец ребёнка: Хайруллин Халимулла Нагимуллович
Рождение ребёнка
05.09.1942
Дочь: Янтурина Нурсиля Халимулловна
Отец ребёнка: Хайруллин Халимулла Нагимуллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно