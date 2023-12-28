Сысоев Василий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоев Василий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1913

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1913

Отец: Сысоев Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1937

Дочь: Сысоева Валентина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.08.1947

Сын: Сысоев Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Мария

Смерть
1979
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