Сысоев Василий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1913
Дата смерти1979
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1913
Отец: Сысоев Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1937
Дочь: Сысоева Валентина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.08.1947
Сын: Сысоев Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Мария
Смерть
1979