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Щенниковъ Миронъ
Щенниковъ Миронъ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1755
Пол
Мужской
Отец
Щенниковъ Иванъ
1730 г.р.
Мать
Щенникова Прасковья Степанова
1734 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец:
Щенниковъ Иванъ
Мать:
Щенникова Прасковья Степанова
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