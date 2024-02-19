Горбунова Дарья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиМежду 1851 и 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Горбунов Федор Николаевич
Отец ребёнка: Горбунов Николай Киприянович
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Между 1851 и 1858