Горбунова Дарья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова Дарья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Между 1851 и 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Горбунов Федор Николаевич

Отец ребёнка: Горбунов Николай Киприянович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Между 1851 и 1858
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