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Горбунов Федор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Горбунов Николай Киприянович

Мать: Горбунова Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Горбунов Афанасий Федорович

Мать ребёнка: Горбунова Маланья Степановна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Горбунов Григорий Федорович

Мать ребёнка: Горбунова Маланья Степановна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Татьяна Фёдоровна

Мать ребёнка: Горбунова Маланья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Маланья Степановна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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