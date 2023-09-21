Горбунов Федор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Рождение ребёнка
1836
Сын: Горбунов Афанасий Федорович
Мать ребёнка: Горбунова Маланья Степановна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Горбунов Григорий Федорович
Мать ребёнка: Горбунова Маланья Степановна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Татьяна Фёдоровна
Мать ребёнка: Горбунова Маланья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно