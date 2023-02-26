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...сия Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1800 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1819

Дочь: Марфа Викторова

Отец ребёнка: Рапчевский Виктор Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1819

Дочь: Акилина Викторова

Отец ребёнка: Рапчевский Виктор Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рапчевский Виктор Григорьев

Смерть
Неизвестно
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