...сия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1819
Дочь: Марфа Викторова
Отец ребёнка: Рапчевский Виктор Григорьев
Рождение ребёнка
До 1819
Дочь: Акилина Викторова
Отец ребёнка: Рапчевский Виктор Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно