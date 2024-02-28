Астахова (Сорокина) Анна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения27.01.1914
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1914
Отец: Сорокин Дмитрий Кузьмич
Крещение
29.01.1914
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Астахов Виктор
Отец ребёнка: не указан
Упоминание
Неизвестно
Хохлова Галина Кузьминична | Передала мне Татьяна Евгеньевна Сорокина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 16.02.1920