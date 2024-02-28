Астахова (Сорокина) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астахова (Сорокина) Анна Дмитриевна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

27.01.1914

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1914

Отец: Сорокин Дмитрий Кузьмич

Мать: Сорокина Агафья Ильинична

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
29.01.1914
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астахов Виктор

Отец ребёнка: не указан

Упоминание
Неизвестно
Хохлова Галина Кузьминична | Передала мне Татьяна Евгеньевна Сорокина
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920
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