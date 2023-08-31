Пантелеева (Аниконова) Нюра Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аниконов Герасим Титович
Мать: Аниконова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пантелеев Василий
Отец ребёнка: Пантелеев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пантелеев Владимир
Отец ребёнка: Пантелеев Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пантелеев Михаил
Смерть
Неизвестно