Пантелеева (Аниконова) Нюра Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантелеева (Аниконова) Нюра Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аниконов Герасим Титович

Мать: Аниконова Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пантелеев Василий

Отец ребёнка: Пантелеев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пантелеев Владимир

Отец ребёнка: Пантелеев Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пантелеев Михаил

Смерть
Неизвестно
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