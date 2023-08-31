Аниконова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аниконова Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Аниконов Илья Герасимович

Отец ребёнка: Аниконов Герасим Титович

Марьевка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Аниконов Иван Герасимович

Отец ребёнка: Аниконов Герасим Титович

Марьевка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пантелеева Нюра Герасимовна

Отец ребёнка: Аниконов Герасим Титович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Герасимовна

Отец ребёнка: Аниконов Герасим Титович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сабанина Пелагея Герасимовна

Отец ребёнка: Аниконов Герасим Титович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Герасимовна

Отец ребёнка: Аниконов Герасим Титович

Смерть
Неизвестно
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