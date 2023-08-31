Аниконова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Аниконов Илья Герасимович
Отец ребёнка: Аниконов Герасим Титович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Аниконов Иван Герасимович
Отец ребёнка: Аниконов Герасим Титович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пантелеева Нюра Герасимовна
Отец ребёнка: Аниконов Герасим Титович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Герасимовна
Отец ребёнка: Аниконов Герасим Титович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сабанина Пелагея Герасимовна
Отец ребёнка: Аниконов Герасим Титович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Герасимовна
Отец ребёнка: Аниконов Герасим Титович
Смерть
Неизвестно