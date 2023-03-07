Березухина Елизавета Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиОколо 1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1873
Рождение ребёнка
1874
Сын: Березухин Павел Афанасьевич
Отец ребёнка: Березухин Афанасий Алексеевич
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Березухина Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Березухин Афанасий Алексеевич
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Березухина Наталья Афанасьевна
Отец ребёнка: Березухин Афанасий Алексеевич
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Козлова Александра Афанасьевна
Отец ребёнка: Березухин Афанасий Алексеевич
Новгородской губернии Череповецкого уезда Починковской волости деревня Якуниха.
Смерть
Около 1900