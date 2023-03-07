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Березухина Елизавета Ивановна

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Место рождения

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Около 1900

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Около 1873

Муж: Березухин Афанасий Алексеевич

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1874

Сын: Березухин Павел Афанасьевич

Отец ребёнка: Березухин Афанасий Алексеевич

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Березухина Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Березухин Афанасий Алексеевич

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Березухина Наталья Афанасьевна

Отец ребёнка: Березухин Афанасий Алексеевич

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Козлова Александра Афанасьевна

Отец ребёнка: Березухин Афанасий Алексеевич

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Новгородской губернии Череповецкого уезда Починковской волости деревня Якуниха.
Смерть
Около 1900
Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд
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