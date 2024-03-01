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Асанова Евдокия Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Асанов Косма Сергеев

Отец ребёнка: Асанов Сергей Федоров

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 6
Рождение ребёнка
1829

Сын: Асанов Дмитрий Сергеев

Отец ребёнка: Асанов Сергей Федоров

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 6
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Асанова Евдокия Сергеева

Отец ребёнка: Асанов Сергей Федоров

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 6
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асанов Сергей Федоров

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 19
Смерть
Неизвестно
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