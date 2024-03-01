Асанова Евдокия Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1826
Сын: Асанов Косма Сергеев
Отец ребёнка: Асанов Сергей Федоров
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 6
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Асанов Сергей Федоров
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 6
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Асанова Евдокия Сергеева
Отец ребёнка: Асанов Сергей Федоров
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 6
Бракосочетание
Неизвестно
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 19
Смерть
Неизвестно