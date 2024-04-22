Асанов Сергей Федоров
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Асанов Федор Матвеев
Мать: Асанова Марья
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 19
Рождение ребёнка
1826
Сын: Асанов Косма Сергеев
Мать ребёнка: Асанова Евдокия Яковлева
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 6
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Асанова Евдокия Яковлева
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 6
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Асанова Евдокия Сергеева
Мать ребёнка: Асанова Евдокия Яковлева
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 6
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Асанова Евдокия Яковлева
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 19
Смерть
Неизвестно