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Асанов Сергей Федоров

Место рождения

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Асанов Федор Матвеев

Мать: Асанова Марья

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 19
Рождение ребёнка
1826

Сын: Асанов Косма Сергеев

Мать ребёнка: Асанова Евдокия Яковлева

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 6
Рождение ребёнка
1829

Сын: Асанов Дмитрий Сергеев

Мать ребёнка: Асанова Евдокия Яковлева

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 6
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Асанова Евдокия Сергеева

Мать ребёнка: Асанова Евдокия Яковлева

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 6
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асанова Евдокия Яковлева

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 19
Смерть
Неизвестно
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