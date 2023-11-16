Почуев Федор Зиновьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Почуев Федор Зиновьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1897 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Почуев Зиновий

Мать: Почуева Нина Егоровна

Рождение ребёнка
?.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Почуева Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Почуева Александра Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Почуева Александра Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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