Почуева Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Почуева Александра Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Почуев Федор Зиновьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Почуев Федор Зиновьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Почуев Федор Зиновьевич

Смерть
После 2000
Томск, город Томск, Томская область
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