Почуева Александра Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.04.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Почуев Федор Зиновьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Почуев Федор Зиновьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 2000
Томск, город Томск, Томская область