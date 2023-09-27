Чеснокова Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеснокова Мария Степановна

Чеснокова Мария Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1909

Дата смерти

17.10.1994

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1909

Отец: Степан Романович

Мать: Толчина Вера Николаевна

Рождение ребёнка
01.05.1940

Сын: Чесноков Виктор Иванович

Отец ребёнка: Чесноков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
30.03.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чесноков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сморкалова Екатерина

Отец ребёнка: Чесноков Иван Васильевич

Смерть
17.10.1994
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close