Чеснокова Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1909
Дата смерти17.10.1994
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1909
Отец: Степан Романович
Мать: Толчина Вера Николаевна
Рождение ребёнка
01.05.1940
Отец ребёнка: Чесноков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
30.03.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чесноков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сморкалова Екатерина
Отец ребёнка: Чесноков Иван Васильевич
Смерть
17.10.1994