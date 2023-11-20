(Перминова) Анна Якимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Перминова) Анна Якимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Пол

Женский

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Перминов Аким Самойлов

Мать: Перминов Анна

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