Ершова Ефросинья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1887
Отец ребёнка: Ершов Ефим Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1893
Отец ребёнка: Ершов Ефим Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Ершов Павел Ефимович
Отец ребёнка: Ершов Ефим Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ершов Ефим Ефимович
Смерть
Неизвестно