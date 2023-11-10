Ершова Ефросинья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова Ефросинья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1863 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Ершов Филипп Ефимович

Отец ребёнка: Ершов Ефим Ефимович

Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Ершов Василий Ефимович

Отец ребёнка: Ершов Ефим Ефимович

Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Ершов Павел Ефимович

Отец ребёнка: Ершов Ефим Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ершов Ефим Ефимович

Смерть
Неизвестно
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