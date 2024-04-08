Ершов Ефим Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершов Ефим Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1837 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1867 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Ершов Ефим Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Ершов Филипп Ефимович

Мать ребёнка: Ершова Ефросинья Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Ершов Василий Ефимович

Мать ребёнка: Ершова Ефросинья Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Ершов Павел Ефимович

Мать ребёнка: Ершова Ефросинья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ершова Ефросинья Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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