Ершов Ефим Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: Ершов Ефим Павлович
Рождение ребёнка
Около 1887
Мать ребёнка: Ершова Ефросинья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1893
Мать ребёнка: Ершова Ефросинья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Ершов Павел Ефимович
Мать ребёнка: Ершова Ефросинья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно