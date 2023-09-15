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Рощупкин Никанор Романов

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Рощупкин Роман Иванов

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
27.10.1885

Жена: Рощупкина Наталья Ефимова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
21.10.1887

Дочь: Параскева Никанорова

Мать ребёнка: Рощупкина Наталья Ефимова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
05.02.1892

Жена: Рощупкина Евдокия Емельянова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
16.10.1900

Сын: Рощупкин Иван Никаноров

Мать ребёнка: Рощупкина Евдокия Емельянова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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