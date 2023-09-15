Рощупкин Никанор Романов
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Рощупкин Роман Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1885
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
21.10.1887
Дочь: Параскева Никанорова
Мать ребёнка: Рощупкина Наталья Ефимова
Бракосочетание
05.02.1892
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
16.10.1900
Мать ребёнка: Рощупкина Евдокия Емельянова
Смерть
Неизвестно