Данилейко Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилейко Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилейко Иван Степанович

Мать ребёнка: Данилейко Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данилейко Александра Степановна

Мать ребёнка: Данилейко Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилейко Степан Степанович

Мать ребёнка: Данилейко Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилейко Ксения

Смерть
Неизвестно
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