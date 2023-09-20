Данилейко Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данилейко Иван Степанович
Мать ребёнка: Данилейко Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Данилейко Александра Степановна
Мать ребёнка: Данилейко Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данилейко Степан Степанович
Мать ребёнка: Данилейко Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Данилейко Ксения
Смерть
Неизвестно