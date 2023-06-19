Виногоров Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Виногорова Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Виногорова Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Виногоров Павел Васильевич
Мать ребёнка: Виногорова Наталья Флегонтовна
Рождение ребёнка
1944
Сын: Виногоров Николай Васильевич
Мать ребёнка: Виногорова Наталья Флегонтовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно