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Виногоров Василий Григорьевич

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1890

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Виногоров Григорий Иванович

Мать: Виногорова Апполинария Сергеевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Виногорова Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Виногорова Надежда Михайловна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1923

Сын: Виногоров Павел Васильевич

Мать ребёнка: Виногорова Наталья Флегонтовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1944

Сын: Виногоров Николай Васильевич

Мать ребёнка: Виногорова Наталья Флегонтовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виногорова Наталья Флегонтовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виногорова Надежда Михайловна