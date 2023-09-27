Коломиец Дмитрий (Митя) Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коломиец Филипп
Мать: Коломиец Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коломиец Леонид Филиппович (погиб в армии)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коломиец Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коломиец Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно