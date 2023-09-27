Коломиец Дмитрий (Митя) Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коломиец Дмитрий (Митя) Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коломиец Филипп

Мать: Коломиец Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коломиец Леонид Филиппович (погиб в армии)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коломиец Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коломиец Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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