Коломиец Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1941
Отец ребёнка: Коломиец Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коломиец Дмитрий (Митя) Филиппович
Отец ребёнка: Коломиец Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коломиец Нина Филипповна
Отец ребёнка: Коломиец Филипп
Смерть
Неизвестно