Коломиец Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоломиец Мария

Коломиец Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1941

Сын: Коломоец Иван Филиппович

Отец ребёнка: Коломиец Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коломиец Дмитрий (Митя) Филиппович

Отец ребёнка: Коломиец Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коломиец Нина Филипповна

Отец ребёнка: Коломиец Филипп

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close