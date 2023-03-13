Щепкина Татьяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щепкина Татьяна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Щепкинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Щепкинъ Дмитрий

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Сын: Щепкинъ Пантелей

Отец ребёнка: Щепкинъ Дмитрий

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Слепова Агафья

Отец ребёнка: Щепкинъ Дмитрий

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Щепкинъ Харитонъ

Отец ребёнка: Щепкинъ Дмитрий

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щепкинъ Дмитрий

Смерть
1788
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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