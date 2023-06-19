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Протопопов Иван Сергеев

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1676

Дата смерти

15.10.1754

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
солдат Ржевской воеводской канцелярии
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
15.10.1754