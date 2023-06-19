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Протопопов Иван Сергеев
Протопопов Иван Сергеев
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Место рождения
Ржев
, город Ржев, Тверская область
Дата рождения
1676
Дата смерти
15.10.1754
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676
Отец: не указан
Мать: не указана
Ржев
, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
солдат Ржевской воеводской канцелярии
Место жительства
Неизвестно
Ржев
, город Ржев, Тверская область
Смерть
15.10.1754
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