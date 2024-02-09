Кургак (Шкура) Ирина Филипповна
Место рождения
Дата рождения06.04.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1861
Отец: Шкура Филипп Матвеевич
Мать: Шкура Мария Семеновна
Бракосочетание
30.01.1887
Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.12.1887
Отец ребёнка: Кургак Филипп Тимофеевич
Рождение ребёнка
20.10.1889
Сын: Кургак Дмитрий Филиппович
Отец ребёнка: Кургак Филипп Тимофеевич
Рождение ребёнка
26.10.1892
Дочь: Кургак Параскева Филипповна
Отец ребёнка: Кургак Филипп Тимофеевич
Рождение ребёнка
02.11.1895
Отец ребёнка: Кургак Филипп Тимофеевич
Рождение ребёнка
10.10.1898
Отец ребёнка: Кургак Филипп Тимофеевич
Рождение ребёнка
30.12.1901
Сын: Кургак Василий Филиппович
Отец ребёнка: Кургак Филипп Тимофеевич
Рождение ребёнка
24.03.1904
Сын: Кургак Гавриил Филиппович
Отец ребёнка: Кургак Филипп Тимофеевич
Смерть
Неизвестно