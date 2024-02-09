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Кургак (Шкура) Ирина Филипповна

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

06.04.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1861

Отец: Шкура Филипп Матвеевич

Мать: Шкура Мария Семеновна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
30.01.1887

Муж: Кургак Филипп Тимофеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.12.1887

Сын: Кургак Ефимий Филиппович

Отец ребёнка: Кургак Филипп Тимофеевич

Дорогинка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.10.1889

Сын: Кургак Дмитрий Филиппович

Отец ребёнка: Кургак Филипп Тимофеевич

Дорогинка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.10.1892

Дочь: Кургак Параскева Филипповна

Отец ребёнка: Кургак Филипп Тимофеевич

Дорогинка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.11.1895

Сын: Кургак Иосиф Филиппович

Отец ребёнка: Кургак Филипп Тимофеевич

Дорогинка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.10.1898

Сын: Кургак Филипп Филиппович

Отец ребёнка: Кургак Филипп Тимофеевич

Дорогинка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.12.1901

Сын: Кургак Василий Филиппович

Отец ребёнка: Кургак Филипп Тимофеевич

Дорогинка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.03.1904

Сын: Кургак Гавриил Филиппович

Отец ребёнка: Кургак Филипп Тимофеевич

Дорогинка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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