Шкура Филипп Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.04.1861
Дочь: Кургак Ирина Филипповна
Мать ребёнка: Шкура Мария Семеновна
Рождение ребёнка
06.03.1868
Дочь: Голубова Дарья Филипповна
Мать ребёнка: Шкура Мария Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шкура Мария Семеновна
Смерть
Неизвестно