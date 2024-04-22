Шкура Филипп Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкура Филипп Матвеевич

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.04.1861

Дочь: Кургак Ирина Филипповна

Мать ребёнка: Шкура Мария Семеновна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.03.1868

Дочь: Голубова Дарья Филипповна

Мать ребёнка: Шкура Мария Семеновна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шкура Мария Семеновна

Смерть
Неизвестно
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