Кургак (Кургак) Параскева Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кургак (Кургак) Параскева Филипповна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

26.10.1892

Дата смерти

24.04.1908

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1892

Отец: Кургак Филипп Тимофеевич

Мать: Кургак Ирина Филипповна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
24.04.1908
Черниговская губерния, Российская империя
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