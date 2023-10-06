Кургак (Кургак) Параскева Филипповна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения26.10.1892
Дата смерти24.04.1908
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1892
Отец: Кургак Филипп Тимофеевич
Мать: Кургак Ирина Филипповна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
24.04.1908
Черниговская губерния, Российская империя