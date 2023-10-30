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Антонова Степанида Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Антонов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Антонов Василий Иванович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Елисеева Авдотья Васильевна

Отец ребёнка: Антонов Василий Иванович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1836

Сын: Антонов Федор Васильевич

Отец ребёнка: Антонов Василий Иванович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Антонова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Антонов Василий Иванович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1850
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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