Антонова Степанида Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Антонов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Елисеева Авдотья Васильевна
Отец ребёнка: Антонов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Антонов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Антонова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Антонов Василий Иванович
Место жительства
1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно