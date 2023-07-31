Фильчугин Василий Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФильчугин Василий Никитич

Фильчугин Василий Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1913

Дата смерти

08.12.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1913

Отец: Фильчугин Никита Иванович

Мать: Фильчугина Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
15.08.1935

Сын: Фильчугин Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Фильчугина Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
24.12.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фильчугина Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
18.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фильчугина Зоя Григорьевна

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Белобородова Марина Васильевна

Мать ребёнка: Фильчугина Зоя Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фильчугина Зоя Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фильчугина Надежда Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Московская область Село Парфентьево
Смерть
08.12.1980
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close