Фильчугин Василий Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1913
Дата смерти08.12.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1913
Рождение ребёнка
15.08.1935
Сын: Фильчугин Юрий Васильевич
Мать ребёнка: Фильчугина Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
24.12.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фильчугина Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
18.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фильчугина Зоя Григорьевна
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Белобородова Марина Васильевна
Мать ребёнка: Фильчугина Зоя Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Московская область Село Парфентьево
Смерть
08.12.1980