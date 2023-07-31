Фильчугина (Маркова) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фильчугина (Маркова) Ольга Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

08.05.1915

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Марков Василий Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1891

Сын: Фильчугин Николай Никитич

Отец ребёнка: Фильчугин Никита Иванович

Рождение ребёнка
02.05.1894

Дочь: Фильчугина Клавдия Никитична

Отец ребёнка: Фильчугин Никита Иванович

Рождение ребёнка
25.01.1897

Сын: Фильчугин Василий Никитич

Отец ребёнка: Фильчугин Никита Иванович

Рождение ребёнка
28.01.1898

Дочь: Фильчугина Анна Никитична

Отец ребёнка: Фильчугин Никита Иванович

Рождение ребёнка
05.05.1900

Сын: Фильчугин Александр Никитич

Отец ребёнка: Фильчугин Никита Иванович

Рождение ребёнка
27.02.1905

Дочь: Пугачева Клавдия Никитична

Отец ребёнка: Фильчугин Никита Иванович

Рождение ребёнка
01.02.1907

Сын: Фильчугин Василий Никитич

Отец ребёнка: Фильчугин Никита Иванович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Жарова Мария Никитична

Отец ребёнка: Фильчугин Никита Иванович

Рождение ребёнка
16.07.1911

Дочь: Фильчугина Вера Никитична

Отец ребёнка: Фильчугин Никита Иванович

Рождение ребёнка
22.12.1913

Сын: Фильчугин Василий Никитич

Отец ребёнка: Фильчугин Никита Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фильчугин Никита Иванович

Смерть
08.05.1915