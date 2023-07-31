Фильчугина (Маркова) Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти08.05.1915
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Марков Василий Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1891
Сын: Фильчугин Николай Никитич
Отец ребёнка: Фильчугин Никита Иванович
Рождение ребёнка
02.05.1894
Дочь: Фильчугина Клавдия Никитична
Отец ребёнка: Фильчугин Никита Иванович
Рождение ребёнка
25.01.1897
Рождение ребёнка
28.01.1898
Дочь: Фильчугина Анна Никитична
Отец ребёнка: Фильчугин Никита Иванович
Рождение ребёнка
05.05.1900
Сын: Фильчугин Александр Никитич
Отец ребёнка: Фильчугин Никита Иванович
Рождение ребёнка
27.02.1905
Дочь: Пугачева Клавдия Никитична
Отец ребёнка: Фильчугин Никита Иванович
Рождение ребёнка
01.02.1907
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Жарова Мария Никитична
Отец ребёнка: Фильчугин Никита Иванович
Рождение ребёнка
16.07.1911
Дочь: Фильчугина Вера Никитична
Отец ребёнка: Фильчугин Никита Иванович
Рождение ребёнка
22.12.1913
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.05.1915