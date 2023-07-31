Белобородова (Фильчугина) Марина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1958
Дата смерти2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Рождение ребёнка
25.05.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.08.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
2011