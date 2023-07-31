Белобородова (Фильчугина) Марина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белобородова (Фильчугина) Марина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1958

Дата смерти

2011

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: Фильчугин Василий Никитич

Мать: Фильчугина Зоя Григорьевна

Рождение ребёнка
25.05.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.08.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
2011