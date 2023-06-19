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Многолетний Федор Саввич

Место рождения

Днепр, Дніпропетровська область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Днепр, Дніпропетровська область
Бракосочетание
30.01.1876

Жена: Многолетняя Варвара Кузьминична

Рождение ребёнка
29.07.1876

Сын: Многолетний Стефан Федорович

Мать ребёнка: Многолетняя Варвара Кузьминична

Рождение ребёнка
04.07.1878

Дочь: Маркова Марфа Федоровна

Мать ребёнка: Многолетняя Варвара Кузьминична

Рождение ребёнка
05.05.1880

Дочь: Дмитриева Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Многолетняя Варвара Кузьминична

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно