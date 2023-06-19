Многолетний Федор Саввич
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1876
Рождение ребёнка
29.07.1876
Сын: Многолетний Стефан Федорович
Мать ребёнка: Многолетняя Варвара Кузьминична
Рождение ребёнка
04.07.1878
Дочь: Маркова Марфа Федоровна
Мать ребёнка: Многолетняя Варвара Кузьминична
Рождение ребёнка
05.05.1880
Дочь: Дмитриева Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Многолетняя Варвара Кузьминична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно