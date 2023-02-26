Василий Иванов
Место рожденияд.Скураты Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1790
Дата смерти15.08.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1819
Сын: Иван Васильев
Мать ребёнка: ?
д.Скураты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Варвара Васильева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1827
Сын: Евсигней Васильев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1832
Сын: Яков Васильев
Мать ребёнка: ?
Смерть
15.08.1835
д.Скураты Поречского уезда Смоленской губ.