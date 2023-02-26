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Василий Иванов

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Место рождения

д.Скураты Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1790

Дата смерти

15.08.1835

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Иван

Мать: ?

д.Скураты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1819

Сын: Иван Васильев

Мать ребёнка: ?

д.Скураты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Варвара Васильева

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1827

Сын: Евсигней Васильев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1832

Сын: Яков Васильев

Мать ребёнка: ?

Смерть
15.08.1835
д.Скураты Поречского уезда Смоленской губ.
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