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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1819
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
д.Скураты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Варвара Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
1827
Сын: Евсигней Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
1832
Сын: Яков Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов