Высотский Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1846
Дата смерти1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1885
Дочь: Гумилева Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Высотская Александра Александровна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Высотская Александра Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
действительный статский советник
Смерть
1919