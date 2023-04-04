Высотский Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высотский Николай Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1846

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1885 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1885

Дочь: Гумилева Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Высотская Александра Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Высотская Александра Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
действительный статский советник
Смерть
1919