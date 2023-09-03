Полетаев Филипп Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиОколо 1828
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Полетаев Тихон Филиппович
Мать ребёнка: Полетаева Устиния Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Полетаев Трофим Георгиевич
Мать ребёнка: не указана
Трофим Егоров Материкин - пасынок Филипа Федорова Полетаева.
Рождение ребёнка
Около 30.03.1811
Дочь: Полетаева Мария Филипповна
Мать ребёнка: Полетаева Устиния Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1814
Мать ребёнка: Полетаева Устиния Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 19.12.1815
Мать ребёнка: Полетаева Устиния Яковлевна
Рождение ребёнка
18.11.1818
Мать ребёнка: Полетаева Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
19.09.1821
Дочь: Полетаева Ефимия Филипповна
Мать ребёнка: Полетаева Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Полетаева Ефимия Филипповна
Мать ребёнка: Полетаева Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
09.03.1824
Сын: Полетаев Софрон Филиппович
Мать ребёнка: Полетаева Ефимия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1828