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Полетаев Филипп Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Около 1828

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Полетаев Тихон Филиппович

Мать ребёнка: Полетаева Устиния Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Полетаев Трофим Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Трофим Егоров Материкин - пасынок Филипа Федорова Полетаева.
Рождение ребёнка
Около 30.03.1811

Дочь: Полетаева Мария Филипповна

Мать ребёнка: Полетаева Устиния Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Полетаев Петр Филиппович

Мать ребёнка: Полетаева Устиния Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 19.12.1815

Сын: Полетаев Ефим Филиппович

Мать ребёнка: Полетаева Устиния Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.11.1818

Сын: Полетаев Яков Филиппович

Мать ребёнка: Полетаева Ефимия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.09.1821

Дочь: Полетаева Ефимия Филипповна

Мать ребёнка: Полетаева Ефимия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Полетаева Ефимия Филипповна

Мать ребёнка: Полетаева Ефимия Ивановна

Рождение ребёнка
09.03.1824

Сын: Полетаев Софрон Филиппович

Мать ребёнка: Полетаева Ефимия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полетаева Ефимия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полетаева Устиния Яковлевна

Смерть
Около 1828
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