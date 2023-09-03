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Полетаев Тихон Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Полетаев Филипп Федорович

Мать: Полетаева Устиния Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Полетаева Евдокия Тихоновна

Мать ребёнка: Полетаева Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Полетаев Семен Тихонович

Мать ребёнка: Полетаева Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Полетаев Елисей Тихонович

Мать ребёнка: Полетаева Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
1836 или 1838

Сын: Полетаев Елисей Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1845

Сын: Полетаев Лука Тихонович

Мать ребёнка: Полетаева Евдокия Максимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полетаева Евдокия Максимовна

Смерть
Неизвестно
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