Полетаев Тихон Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Полетаева Евдокия Тихоновна
Мать ребёнка: Полетаева Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1829
Мать ребёнка: Полетаева Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Полетаев Елисей Тихонович
Мать ребёнка: Полетаева Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
1836 или 1838
Сын: Полетаев Елисей Тихонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1845
Мать ребёнка: Полетаева Евдокия Максимовна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно