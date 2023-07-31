Ковригина (Кофейникова) Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Лунева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Ковригин Иван Емельянович
Рождение ребёнка
14.03.1918
Сын: Ковригин Василий Иванович
Отец ребёнка: Ковригин Иван Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1965