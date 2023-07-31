Ковригина (Кофейникова) Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковригина (Кофейникова) Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1912 г.р.
1918 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Лунева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Ковригин Иван Емельянович

Рождение ребёнка
14.03.1918

Сын: Ковригин Василий Иванович

Отец ребёнка: Ковригин Иван Емельянович

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковригин Иван Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковригин Иван Емельянович

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковригин Иван Емельянович

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковригин Иван Емельянович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1965
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