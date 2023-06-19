Шаргородский Яков Варфоломеев
Место рождения
Дата рождения09.10.1858 ст.
Дата смертиПосле 1914
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1858 ст.
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Шаргородская Анна Яковлева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Шаргородская Анастасия Яковлева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1899
Сын: Шаргородский Анатолий Яковлев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1914