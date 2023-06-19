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Шаргородский Яков Варфоломеев

Место рождения

Долгенькое, Черкаська область

Дата рождения

09.10.1858 ст.

Дата смерти

После 1914

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1858 ст.

Отец: Шаргородский Варфоломей Васильев

Мать: Вовк Анна Иосифова

Долгенькое, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Шаргородская Анна Яковлева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Шаргородская Анастасия Яковлева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Шаргородский Анатолий Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1914