Шаргородская (Вовк) Анна Иосифова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаргородская (Вовк) Анна Иосифова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Вовк Иосиф Яковлевич

Мать: Параскева

Рождение ребёнка
09.10.1858 ст.

Сын: Шаргородский Яков Варфоломеев

Отец ребёнка: Шаргородский Варфоломей Васильев

Долгенькое, Черкаська область
Рождение ребёнка
30.09.1860 ст.

Сын: Шаргородский Григорий Варфоломеев

Отец ребёнка: Шаргородский Варфоломей Васильев

Долгенькое, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Шаргородский Алексей Варфоломеев

Отец ребёнка: Шаргородский Варфоломей Васильев

Долгенькое, Черкаська область
Рождение ребёнка
01.03.1866 ст.

Дочь: Шаргородская Евдокия Варфоломеева

Отец ребёнка: Шаргородский Варфоломей Васильев

Долгенькое, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Шаргородский Павел Варфоломеев

Отец ребёнка: Шаргородский Варфоломей Васильев

Долгенькое, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Червинская Татьяна Варфоломеева

Отец ребёнка: Шаргородский Варфоломей Васильев

Долгенькое, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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