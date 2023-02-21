Шаргородская (Вовк) Анна Иосифова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Вовк Иосиф Яковлевич
Мать: Параскева
Рождение ребёнка
09.10.1858 ст.
Сын: Шаргородский Яков Варфоломеев
Отец ребёнка: Шаргородский Варфоломей Васильев
Рождение ребёнка
30.09.1860 ст.
Сын: Шаргородский Григорий Варфоломеев
Отец ребёнка: Шаргородский Варфоломей Васильев
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Шаргородский Алексей Варфоломеев
Отец ребёнка: Шаргородский Варфоломей Васильев
Рождение ребёнка
01.03.1866 ст.
Дочь: Шаргородская Евдокия Варфоломеева
Отец ребёнка: Шаргородский Варфоломей Васильев
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Шаргородский Павел Варфоломеев
Отец ребёнка: Шаргородский Варфоломей Васильев
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: Червинская Татьяна Варфоломеева
Отец ребёнка: Шаргородский Варфоломей Васильев
Смерть
Неизвестно