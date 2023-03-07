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Василий Маркелов

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Маркел (Маркелов)

Мать: Матрена Герасимова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.01.1860

Жена: Агафья (Иосифовна)

Рождение ребёнка
24.08.1861

Дочь: Наталья Васильева

Мать ребёнка: Агафья (Иосифовна)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.07.1866

Сын: Афиноген (старший) Васильев

Мать ребёнка: Агафья (Иосифовна)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.07.1868

Сын: Афиноген (младший) Васильев

Мать ребёнка: Агафья (Иосифовна)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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