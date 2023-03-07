Василий Маркелов
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Маркел (Маркелов)
Мать: Матрена Герасимова
Бракосочетание
10.01.1860
Жена: Агафья (Иосифовна)
Рождение ребёнка
24.08.1861
Дочь: Наталья Васильева
Мать ребёнка: Агафья (Иосифовна)
Рождение ребёнка
14.07.1866
Сын: Афиноген (старший) Васильев
Мать ребёнка: Агафья (Иосифовна)
Рождение ребёнка
13.07.1868
Сын: Афиноген (младший) Васильев
Мать ребёнка: Агафья (Иосифовна)
Смерть
Неизвестно