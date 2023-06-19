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Агафья (Иосифовна)

Место рождения

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.01.1860

Муж: Василий Маркелов

Рождение ребёнка
24.08.1861

Дочь: Наталья Васильева

Отец ребёнка: Василий Маркелов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.07.1866

Сын: Афиноген (старший) Васильев

Отец ребёнка: Василий Маркелов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.07.1868

Сын: Афиноген (младший) Васильев

Отец ребёнка: Василий Маркелов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно