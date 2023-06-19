Агафья (Иосифовна)
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1860
Муж: Василий Маркелов
Рождение ребёнка
24.08.1861
Дочь: Наталья Васильева
Отец ребёнка: Василий Маркелов
Рождение ребёнка
14.07.1866
Сын: Афиноген (старший) Васильев
Отец ребёнка: Василий Маркелов
Рождение ребёнка
13.07.1868
Сын: Афиноген (младший) Васильев
Отец ребёнка: Василий Маркелов
Смерть
Неизвестно